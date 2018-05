Therapy? toegevoegd aan affiche Vestrock 01 juni 2018

In Hulst worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Vestrock. Het eiland in de Zeeuwse vestingstad Hulst zal ook dit jaar op zijn grondvesten schudden. Er zijn circa zestig acts te zien, waaronder Tom Odell, My Baby, Blaudzun, Johan, Rowwen Heze, Kraantje Pappie en Jacin Trill. Op Vestrock Junior staan onder andere Lil Kleine, Bizzey, STUK, Supergaande, Brandweerman Sam Live en Djamila. Op www.vestrock.nl is de volledige line up te raadplegen. Helaas gaan de optredens van Di-rect en WHITE niet door. In plaats daarvan staan Therapy?, Memphis Maniacs en Paceshifters op de affiche. Dit jaar heeft Vestrock er een nieuw podium bij: Vestrock Brewery, een podium in een brouwerij, waar men verzekerd is van exclusieve en intieme shows. De brouwerij biedt ruimte voor 200 personen, waarvan circa 100 zitplaatsen. In de brouwerij zijn morgen optredens van Michelle David & The Gospel Sessions. Black Foxxes, Alex Hedley, Sunstack Jones, The LVE en Cronin. Er zijn nog kaarten beschikbaar via www.vestrock.nl. De prijzen voor het festival bedragen 45 euro voor vandaag en 50 euro voor morgen. Een ticket voor Vestrock Junior op zondag 3 juni kost 25 euro. (PKM)