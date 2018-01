Themanummer rond 900 jaar Kemzeke 02u45 0

Speciaal voor de viering van 900 jaar Kemzeke stelde Heemkundige Kring d'Euzie een themanummer samen met alleen maar artikels die verband houden met de rijke Kemzeekse geschiedenis.





Het resultaat is een bundeling van historische onderwerpen, zoals de cartografie van Kemzeke of de kwartierstaat van Ludovica Moerman, maar ook een wellicht onbekend verhaal over de 'Congregatie van Jonge Dochters', en een op waargebeurde feiten gebaseerd, maar wel fictief verhaal, over een Kemzeekse Robin Hood. Waarom is het oude postnummer van Kemzeke verdwenen? Wat is het verband tussen de Kluizenmolen en de Sint-Pietersabdij? Dat komt men te weten in het themanummer dat maar liefst 96 pagina's telt en heel wat kleurenillustraties. Het is te koop bij Kantoorhandel Van Hoye, Dorpsstraat 19 of bij Heemkundige Kring d'Euzie in het oud station, Spoorwegwegel 1, open iedere zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur.





Kostprijs bedraagt 10 euro. In het oud station is ook het museum van de heemkring gevestigd, en daar loopt nog tot eind februari de tentoonstelling rond 900 jaar Kemzeke. De toegang is gratis.





De tentoonstelling is geopend iedere zondagvoormiddag.





(PKM)