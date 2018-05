The Lakehouse klaar voor zomerseizoen ZOMERBAR PAKT UIT MET NIEUW PONTON EN OPENLUCHTDANSVLOER KRISTOF PIETERS

16 mei 2018

02u55 0 Stekene The Lakehouse, de grootste zomerbar van de regio, gaat dit weekend terug open. Er werd een gloednieuw ponton gebouwd en een openluchtdansvloer aangelegd. Het voormalige restaurant is nu een club waar na 1 uur kan verder gefeest worden.

The Lakehouse is gevestigd in het domein De Wal in de De Stropersstraat in Stekene en is dit jaar aan zijn tweede editie toe. Uitbater Sebastiaan Putteman belooft het publiek een aantal nieuwigheden. "Er is hard gewerkt de voorbije weken", toont hij. "Blikvanger is het nieuwe ponton met de loungezetels. Het bestaande ponton was te klein geworden, want iedereen wou natuurlijk zo dicht mogelijk tegen het water zitten. We hebben het nu in oppervlakte verdubbeld. Een andere nieuwigheid is onze zitcorner bij de buitenbar. Daar is nu een dakconstructie over geplaatst en in combinatie met buitenverwarming kan men hier ook aangenaam zitten als het weer iets minder goed zou zijn. Verder hebben we buiten ook een gloednieuwe dansvloer gelegd. De vorige had antislipgroeven en was niet geschikt voor dames met hakken. We hebben er een shelter boven laten plaatsen zodat deze altijd droog blijft. Vorig jaar waren onze wekelijkse salsa-avonden op donderdag een groot succes en daarom hebben we hierin geïnvesteerd. Donderdag 24 mei is de eerste editie van Latin Lake en worden er ook workshops gegeven."





Verder feesten in clubhouse

Wie het allemaal wat kalmer aan wil doen, kan voortaan terecht in de shisha corner. "Waterpijp is tegenwoordig razend populair in zomerbars en we konden dus niet achterblijven", vervolgt Putteman. "We hebben buiten een aparte stek voorzien waar mensen waterpijp kunnen roken. We houden het apart omdat sommigen de rook als hinderlijk kunnen ervaren." Met omwonenden en de gemeente is afgesproken dat om 1 uur de muziek buiten wordt stil gezet. "Maar men kan dan gewoon verder dansen en feesten in de clubhouse", zegt Putteman. "Die onderging ook een hele make-over. Momenteel kan men hier al iets klein eten, maar we hopen binnenkort het restaurant te openen naast de club." The Lakehouse heeft nog heel wat toekomstplannen. Zo wil men van de oude speeltuin een klein festivalterrein maken. Ook wordt er aan gedacht om de club en het restaurant het hele jaar door te openen. "Maar onze beach is en blijft natuurlijk de grootste troef. We zitten midden in het groen met een enorme vijver. Met een capaciteit voor ruim 1.000 mensen, is het ook de grootste in de buurt." The Lakehouse gaat ook het WK-voetbal niet aan zich voorbij laten gaan. "Tegen die tijd zal onze sportsbar openen", verklapt Putteman al.





Het openingsweekend is van 18 tot 21 mei, telkens vanaf 16 uur. Daarna is de beachclub elke week open van donderdag tot en met zondag. Meer info: www.facebook.com/TheLakehouseStekene