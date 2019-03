Tafelen in historisch én spiritueel kader? Pastorie krijgt mogelijk nieuw leven als horecazaak Kristof Pieters

21 maart 2019

13u59 0 Stekene Het gemeentebestuur van Stekene zal onderzoeken of de pastorie in de Polenlaan geschikt is om een horecazaak in te richten. Sinds het vertrek van pastoor Luc Mertens staat het historische pand leeg. De gemeente heeft zelf niet meteen een bestemming voor ogen en wil het daarom in concessie geven.

Pastoor Luc Mertens zwaaide eind september vorig jaar de deuren achter zich dicht van de pastorie van Stekene. Door het tekort aan priesters en de hervormingen in het dekenaat is het uitgesloten dat er opnieuw bewoning komt in het pand. De gemeente, die eigenaar is van het historische gebouw, moet daarom een nieuwe bestemming zoeken. De pastorie is gebouwd in 1785 en staat op de lijst van bouwkundig erfgoed. Het aanpalende koetshuis is enkele jaren geleden vernieuwd en deed dienst als doopkapel en vergaderruimte. Op de zolder huisde jeugdvereniging Kring 13+, maar die zette vier jaar terug haar werking stil.

“We hebben beslist om de pastorie niet te verkopen”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). “Anderzijds hebben we het gebouw ook niet nodig voor de huisvesting van één van onze diensten. Voor de dienst Kind & Gezin en de dienst Opvanggezinnen zijn er andere plannen in de maak. Voor kinderopvang kan het al evenmin dienst doen, want daarvoor is een functionele grote ruimte nodig en de pastorie is hiervoor iets te veel gecompartimenteerd.”

De gemeente heeft nu aan de eigen diensten gevraagd om te onderzoeken of het gebouw geschikt is voor een horecazaak. “Het gaat hier om een bijzonder fraai gebouw met een grote uitstraling en een grote tuin”, vervolgt De Rechter. “Dit biedt volgens ons toch wel wat mogelijkheden voor een horecafunctie. Aan parkeergelegenheid is er ook geen gebrek met het marktplein vlakbij. We willen echter niet te snel van stapel lopen. Daarom dat we eerst eens grondig laten onderzoeken welke werken er nodig zijn om de pastorie een horecafunctie te kunnen geven. Als dit technisch en financieel mogelijk is, kan het gebouw in concessie worden geven. Op die manier blijft de pastorie toch toegankelijk voor de hele gemeenschap. We weten nog niet hoe groot de interesse is, maar volgens ons kan het centrum van Stekene zo’n project zeker gebruiken.”