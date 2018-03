Subsidieaanvraag voor nieuwe atletiekpiste 30 maart 2018

De gemeenteraad heeft beslist een subsidie aan te vragen voor een nieuwe atletiekpiste in kunststof. Dat is goed nieuws voor Atletiek Volharding Stekene en alle sportliefhebbers. Momenteel bestaat de gemeentelijke atletiekpiste uit een sintelbaan met een toplaag in gravel. "Zo'n toplaag voldoet niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen, waardoor er vanuit de Vlaamse atletiekfederatie geen wedstrijden meer mogen georganiseerd worden", zegt schepen van Sport Lorette De Permentier (GeBe). "Daarom dienen we nu een aanvraag in bij de Vlaamse overheid." De totale kostprijs van de nieuwe piste wordt geraamd op 800 000 euro. De Vlaamse overheid voorziet een subsidie van maximaal 30% van de investeringskost voor de renovatie en bouw van bovenlokale sportinfrastructuur. De Permentier hoopt van minister Philippe Muyters snel deze subsidie toegekend te krijgen. "Belangrijk element is dat ook de Broederschool in de Nieuwstraat, met haar recente sportrichtingen, van deze piste ruimschoots gebruik zal kunnen maken. Dit project zal een geslaagde combinatie worden van sport en onderwijs." (PKM)