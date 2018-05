Subsidie voor buurtfeesten 30 mei 2018

02u56 0

Het gemeentebestuur van Stekene heeft een nieuw subsidiereglement opgesteld voor het organiseren van buurtactiviteiten. De gemeente wil graag dat inwoners zo veel mogelijk zelf actie ondernemen om de leefbaarheid en sfeer in hun buurt in stand te houden en te verbeteren. Daarom kan er voortaan een subsidie worden bekomen als men een gezamenlijke activiteit in eigen buurt organiseert. De toelage wordt maar één keer per jaar gegeven aan een zelfde buurt. Privéfeesten of festiviteiten met een winstgevend doel zijn uitgesloten. De subsidie bestaat uit een basissubsidie van een vast bedrag van 100 euro. Daarbovenop wordt de helft van de kosten terugbetaald voor 'animatie' tot maximum 2.000 euro. Dit kan een muziekgroep, clown of goochelaar of springkasteel zijn. (PKM)