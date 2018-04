Sportlaureaten in de bloemetjes gezet 05 april 2018

In sportcentrum De Sportstek in Stekene vond naar jaarlijkse traditie de sportlaureatenhuldiging plaats. Gymnaste Bo Hollebosch, Vlaams kampioen ACRO trio meisjes, werd verkozen tot jeugdsporter 2017. Selena Temmerman is de sportvrouw van het jaar. De atlete in de trailsport was winnares in de 100 mijl van Spa. Judoka Neil De Laat heeft de titel sportman 2017 op zak. Wim Van Duyse en Nadine Strobbe kregen de prijs voor sportverdienste van het jaar. Zij zijn al 35 jaar de sterkhouders van lokale volleybalclub Vamos. Sportclub van het jaar tot slot werd de Badmintonclub Stekene.





(PKM)