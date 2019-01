Schoolbus botst met lichte vrachtwagen Kristof Pieters

24 januari 2019

In de Wittingstraat in Stekene zijn woensdag om 12.48 uur een lichte vrachtwagen en een schoolbus met elkaar in aanrijding gekomen. De vrachtwagenbestuurder raakte hierbij lichtgewond. Op de schoolbus bleef iedereen ongedeerd.