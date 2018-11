School helpt Den Azalee bij inzameling textiel JVS

27 november 2018

20u05 0 Stekene De Kringwinkels van het maatwerkbedrijf Den Azalee uit Sint-Niklaas zijn de leerlingen van basisschool Toermalijn uit Stekene dankbaar. Zij organiseerden een grote inzamelactie van textiel.

Aanleiding voor het initiatief was de ‘Europese Week van de Afvalvermindering’. Alle kinderen en hun ouders konden aan de schoolpoort oude kledij binnenbrengen voor hergebruik in de Kringwinkels van Den Azalee. Dat leverde een mooi resultaat op. In totaal zamelden de kinderen van de scholen Toermalijn in één week maar liefst 218,5 kilo kledij in.