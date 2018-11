Rob Baetens vindt inspiratie in Dodendraad Kristof Pieters

13 november 2018

17u38 1 Stekene Jeugdauteur Rob Baetens heeft in de bibliotheek van Stekene zijn nieuwste jeugdroman ‘Wisselstroom’ voorgesteld. Hij vond hiervoor inspiratie in de Dodendraad, de hoogspanningsversperring die op de grens werd geplaatst tijdens WOI.

Het hoofdpersonage in het boek is de 13-jarige Fiele. “Hij woont aan de grens met Nederland en is te jong om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Rob Baetens. “Fiele ziet de eindeloze stoet vluchtelingen en voelt zich machteloos. Als in 1915 de grens met Nederland wordt afgesloten met een dodelijke prikkeldraadafsluiting waarop 2.000 volt spanning staat, gaat hij in het verzet. Hij riskeert zijn leven telkens hij de Dodendraad oversteekt. Hij smokkelt en probeert zijn Nederlandse liefje te zien. Zijn drang naar vrijheid wordt niet gestopt door de Dodendraad. Het is letterlijk en figuur ‘leven op de grens, tussen leven en dood’.”

Rob Baetens schreef met Wisselstroom niet enkel een spannend avonturenverhaal, maar net zo goed een realistisch tijdsbeeld over het leven van gewone mensen tijdens WOI.

Het boek kost 19,95 euro en is uitgegeven bij Kramat.