Réno en Frans stappen 42e en 43e Dodentocht voor goede doel 09 augustus 2018

Nu vrijdag vindt in Bornem de 49e Dodentocht plaats. Twee ervaringsdeskundigen gaan opnieuw die befaamde sportieve uitdaging aan.

Dat zijn Réno Martens (66) en Frans Audenaerdt (81) uit Stekene, die respectievelijk voor de 42e en 43e keer aan de start staan. Al hun Dodentochten brachten ze overigens ook tot een goed einde. Frans is bovendien één van de oudste deelnemers.





Beide Stekenaren hebben in de Dodentocht niet alleen persoonlijke doelstellingen. Ze doen het deze keer vooral voor het goede doel. Via de Dodentocht engageren ze zich om middelen in te zamelen voor de vzw Hope for Duchenne, een spierziekte die voornamelijk jonge jongens treft. Hun levensverwachting is beperkt tot rond de dertig jaar. "In Klein-Sinaai gaat Florian Godefroot naar school, het veertienjarig zoontje van Jurgen en Marijke Meuleman. Sinds 2016 worden er regelmatig benefietevenementen georganiseerd. Ons initiatief koppelen we hier graag aan. We willen voor deze fijne mensen heel graag één dag en honderd kilometer afzien. Dat is ook in niets te vergelijken met wat deze familie en Florian zelf 365 dagen per jaar moeten meemaken", klinkt het bij Réno en Frans. (JVS)