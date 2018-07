Reintje Vos te gast in Praag 31 juli 2018

02u38 0

Volksdansgroep Reintje Vos heeft deelgenomen aan Prague Folklore Days. Het festival in Praag was aan zijn 14e editie toe en is het grootste festival voor volksdans en -muziek in Centraal Europa. Er namen maar liefst 2.500 mensen deel van 75 verschillende gezelschappen van drie continenten. Reintje Vos werd net zoals de andere gezelschappen ook gehuldigd voor de deelname.





(PKM)