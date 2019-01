Recensie – Eetcafé De Meet **** Kristof Pieters

23 januari 2019

10u02 0 Stekene We hebben al de meest uiteenlopende decors gezien bij een restaurantbezoek maar voor uitgebreid dineren met zicht op volleybal spelende tieners is het de eerste keer. Afhankelijk van je blikveld houdt eetcafé De Meet in Stekene het midden tussen een taverne van een sporthal en een trendy restaurant. Een bijzondere ervaring.

Eetcafé De Meet is ondergebracht in het vrij recente sportcomplex van de gemeente Stekene. Aan de toog kaarten sporters na een training nog wat na of ze kunnen hun koolhydraten meteen terug aanvullen met een snelle hap. Het overgrote deel van de bezoekers blijken echter geen sportievelingen te zijn maar komen wel degelijk voor de voortreffelijke keuken. We gaan langs op een doordeweekse avond en zelfs dan moet de ober zoeken naar een vrij tafeltje omdat we niet gereserveerd hadden.

De inrichting is trendy met rood-zwarte tinten, hoge tafeltjes in het midden en lampen als eyecatchers. Het succes van het eetcafé De Meet is te danken aan uitbaters Nancy De Wachter en Christophe Deryckere, een koppel met heel wat jaren horeca-ervaring. Ze kijken er op toe dat de bediening steeds vlot verloopt.

Op de menu vinden we vooral klassiekers uit de brasseriekeuken maar de chef kan zijn creatief ei vooral kwijt in de suggesties.

Als amuse krijgen we een zalmmousse aangeboden. Geen slechte starter maar de voorverpakte toaststokjes doen er wel wat afbreuk aan.

Ik kies als voorgerecht een stoofpotje van gamba’s in groene curry met oosterse groentjes (18 euro). Een smaakvol bord. Als er nog rijst of friet bij geserveerd was, had je meteen al gegeten. Mijn tafelgenote gaat voor de gegrilde coquilles (17 euro). Die worden geserveerd met gekonfijte kerstomaatjes, ingelegd eigeel en een crème van beurre blanc. De gefrituurde preireepjes zijn mooi als garnering maar had men echter wel beter weglaten. Al bij al toch een bijzonder smaakvol gerecht.

Als hoofdgerecht neem ik vervolgens de Picanha (24 euro). Dat is het staartstuk van het rund, minder bekend maar geroemd om de smaak en malsheid. Het vlees is perfect bereid en komt samen met gefrituurde zoete aardappel en aubergine. Ook het cheddarsausje pas perfect in het plaatje. Voor wie graag wat meer pit wil, is er een potje huisgemaakte harissa. Aan de overkant van de tafel wordt een knorhaanfilet geserveerd (24 euro), een andere naam voor rode poon. Die wordt gepresenteerd op gegrilde slaharten en een crème van boterraap en groene curry. De chioggiabiet zorgt voor smaakvariatie.

Al ruim voldaan houden we het bij één dessert en dat is een moelleux met vannille-ijs (9 euro). Die is krokant van buiten en vloeibaar van binnen volgens de regels van de kunst.

De setting in een sporthal is ‘love it or hate it’ maar wij houden wel van de ongedwongen sfeer. Qua prijs/kwaliteit is eetcafé De Meet in ieder geval een absolute aanrader.

Onze punten:

Eten - 8/10

Bediening - 8,5/10

Comfort - 7,5/10

Prijzen:

Voorgerecht: 6 tot 18 euro

Hoofdgerecht: 17 tot 27 euro

nagerecht: 8 tot 9 euro

Praktisch:

Eetcafé De Meet

Nieuwstraat 60F

9190 StekeneE

Open alle dagen behalve zondag

http://www.eetcafedemeet.be