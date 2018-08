PWA gaat over in vzw Zorg Stekene 18 augustus 2018

Deze week werd de vzw PWA Stekene stopgezet. Het systeem om werklozen bepaalde taken en klusjes te laten doen bij inwoners wordt nu verder gezet als 'wijk-werken'. "Het PWA-systeem werd stopgezet door de Vlaamse regering", zegt voorzitter Pieter De Witte. "De nieuwe vzw Zorg Stekene, een onderdeel van het OCMW, gaat verder met de nieuwe vorm van wijkwerken om werklozen aan de slag te krijgen. We hadden bij het PWA nog 72.000 euro in de kas die nu is overgemaakt naar het nieuwe systeem binnen vzw Zorg Stekene. Dit is een merkelijk hoger bedrag in vergelijking met onze buurgemeenten. De vzw Zorg Stekene zal de middelen aanwenden om hun maaltijden aan huis bij ouderen verder te ontwikkelen." (PKM)