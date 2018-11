Provincie subsidieert woonproject voor jongvolwassen met mentale beperking Kristof Pieters

21 november 2018

19u10 1 Stekene De provincie Oost-Vlaanderen maakt 25.000 euro vrij voor een project van de vzw Enaga uit Stekene, die vijftien jongvolwassenen met een mentale beperking een eigen stek wil geven.

Enaga staat voor ‘Een Nest Als (G)een Ander’, het boek dat in 2007 geschreven werd door Colette Van den Bossche. De vzw is ontstaan uit het verlangen van Karel en Colette Plasman, de ouders van twee meisjes met een beperking, Caroline en Annick. Zij wilden samen met nog een tiental andere ouders van mentaal gehandicapte jongvolwassenen een tehuis oprichten.

De vzw wil in het centrum van Stekene, op de site van het OCMW, een hedendaags en kwalitatief wooncomplex bouwen, aangepast aan de noden van de toekomstige bewoners. In het complex zullen therapieruimten ingericht worden waar de jongvolwassenen een zinvolle en aangepaste vrijetijdsbesteding kunnen volgen.

“Eind 2017 en begin 2018 hebben we een behoefteonderzoek gedaan, waaruit gebleken is dat 25 personen met een verstandelijke beperking interesse hebben in ons project in Stekene”, klinkt het. “Spijtig genoeg beschikt nog niet iedereen over het juiste zorgbudget. Wij hebben daarom besloten om in een eerste fase voor vijftien personen met een verstandelijke beperking te bouwen. Momenteel hebben we nog vijf plaatsen over.”

De provincie geeft nu een subsidie van 25.000 euro. Enaga engageert zich dan weer om het gebouw energieneutraal te maken.

