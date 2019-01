Politie controleert of wagens slotvast zijn Kristof Pieters

16 januari 2019

De politie van de zone Waasland-Noord heeft een preventieactie gehouden rond diefstallen uit auto’s. Agenten controleerden 95 wagens op verschillende parkings in Stekene en Sint-Gillis-Waas. Eén wagen was niet-slotvast. De politie waarschuwde ook vier bestuurders omdat ze hun gps, handtas of rugzak zichtbaar in de wagen achterlieten. Achter de ruitenwisser van de gecontroleerde wagens lieten agenten een informatiefolder achter.