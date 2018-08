Plofkrakers slaan toe in Waasland INBREKERS MOETEN WEGVLUCHTEN NADAT POGING MISLUKT J. EECKHOUT & J. VERGAUWEN

11 augustus 2018

02u43 0 Stekene Voor het eerst hebben gangsters een automaat van bpost bank proberen op te blazen in het Waasland. Hun poging in Stekene mislukte, waardoor ze zonder buit het hazenpad kozen. "We onderzoeken of er een link is met de andere plofkraken", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete.

In de nacht van 19 op 20 juli kon de politie nog twee Nederlanders, Ilias E. en Imraan B., oppakken na een mislukte plofkraak in Sint-Laureins. De daders moesten toen op de vlucht slaan voor twee chihuahua's van de buren. Twee anderen konden ontkomen. Drie weken lang bleef het rustig in de grensstreek en de plaag leek even voorbij. Tot afgelopen donderdagnacht drie uur. Toen werd de omgeving van de anders zo rustige Stadionstraat opgeschrikt door de luide ontploffing. "Overdonderend was het, alsof een lege container met een harde smak op straat was terechtgekomen", zegt Fulya Vandeputte (22), die bij een vriendin schuin tegenover het postkantoor overnachtte. "Ik had kort ervoor al wat gelach en gepraat gehoord, maar door die knal was ik op slag klaarwakker."





Draaiende motor

Fulya vreesde eerst dat iemand tegen haar wagen was gereden. "Vanuit het raam scheen ik met de zaklamp van mijn gsm naar buiten. Ik zag een auto met draaiende motor en twee inzittenden. Het alarm ging na de ontploffing af en de ruimte vulde zich met rook. Een derde man liep naar buiten en sprong in de wagen. Met gierende banden reed die vervolgens weg."





Enkele buurtbewoners liepen onmiddellijk de straat op. "Het is natuurlijk wel schrikken als zoiets rechtover je voordeur gebeurt", zegt buur Pieter De Witte, die ook schepen is in Stekene. De politie kwam niet veel later plaatse, maar de vogels waren al gaan vliegen. Omdat het pikdonker was in de straat, kon Fulya de mannen niet identificeren. "Ik heb nog geprobeerd om hun nummerplaat te bekijken, maar dat was jammer genoeg niet mogelijk." Verschillende ooggetuigen hebben kort na de feiten nog een koevoet en een kapotte breekhamer aan het kantoor zien liggen. Die hebben de dieven vermoedelijk gebruikt om de deur te forceren.





Geen buit

Geld konden de dieven niet buitmaken. De schade bleef op de bankautomaat na beperkt, waardoor het postkantoor gisteren gewoon weer openging. "Alleen geld afhalen is onmogelijk omdat het onderzoek nog aan de gang is", klinkt het bij bpost. Ze hadden uit de eerdere plofkraken lessen getrokken. "Zo hebben we in de bankautomaten een nieuw detectiesysteem geïnstalleerd en zit er minder cash geld in." Gisteren was er nog niemand opgepakt. Het labo was tot een stuk in de voormiddag druk in de weer met een sporenonderzoek. "We onderzoeken nu of er een link is met de eerdere kraken uit ons land", zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. Zo bekijken de speurders of de modus operandi dezelfde is als bij de vorige feiten.