Plannen Het Zomerhuis hebben weinig effect op mobiliteit Kristof Pieters

07 januari 2019

17u24 1 Stekene De heraanleg van het recreatiedomein Het Zomerhuis in Stekene zal slechts een klein effect hebben op de mobiliteitsafwikkeling in de buurt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

Vlak voor de verkiezingen hadden omwonenden meer dan vijfhonderd handtekeningen verzameld met de eis om de plannen voor Het Zomerhuis af te slanken. De gemeente wil op het drie hectare grote domein een nieuwe brasserie bouwen met daaraan gekoppeld een waterspeeltuin en een parkgebied. De bewoners vrezen vooral de overlast. De gemeente had daarom een onafhankelijk bureau aangesteld voor een mobiliteitstoets. Er werden hiervoor ook recente verkeerstellingen uitgevoerd. “De resultaten bevestigen de haalbaarheid van de plannen”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe). “Uit het mobiliteitsprofiel blijkt dat de verkeersgeneratie van het nieuwe zomerhuispark met brasserie op het drukste moment zeer gering zal zijn. Het effect op de verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid in de omliggende straten zal zelfs verwaarloosbaar zijn.”

Het studiebureau MINT raadt in de nota wel aan om meer fietsenstallingen en meer oplaadpunten te voorzien voor elektrische fietsen en auto’s, waaraan de gemeente tegemoet zal komen. Daarnaast overweegt het bestuur om de toegang in de Brugstraat om te vormen tot een fietsstraat en plant het ook een fietsstraat en verkeersremmende maatregelen in de Kaaistraat. De Vlaamse overheid heeft voor de heraanleg van Het Zomerhuis intussen ook een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.