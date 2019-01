Passagier gewond bij kop-staartaanrijding op Voorhout Kristof Pieters

13 januari 2019

10u48 0

Op Voorhout in Stekene kwam het zaterdagmiddag omstreeks 13.30 uur tot een zware kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens. Een jongeman knalde met zijn Peugeot aan volle snelheid in op zijn voorligger, een Volkswagen Golf, die vertraagde voor een file voor de verkeerslichten even verderop. In de aangereden wagen raakte een vrouw gewond. Zij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Beide bestuurders bleven zelf ongedeerd. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder in beide richtingen op de drukke verbindingsweg tussen Sint-Niklaas en de E34.