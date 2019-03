Park te drassig voor aanplanten van Geboorteboom Kristof Pieters

17 maart 2019



De Gezinsbond van Stekene en Kemzeke heeft naar jaarlijkse traditie alle ouders uitgenodigd die het voorbije jaar een boreling op de wereld hebben gezet voor het aanplanten van een geboorteboom. Dit jaar had de activiteit wel heel wat voeten in de aarde. “Het park was namelijk niet toegankelijk”, zegt Els D’Eer. “Door het regenweer van de voorbije dagen was het veel te modderig en dus kwam de boom uitzonderlijk naar ons in plaats van wij naar de boom.” Op de droge binnenkoer van de technische dienst konden ouders uiteindelijk alsnog een kaartje met de naam van hun kind aan één van de takken hangen. De boom zal nadien door de technische dienst dan aangeplant worden op de geboorteboomweide in het park. Na afloop kregen alle aanwezigen nog een dessertenbuffet aangeboden.