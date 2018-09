Pallet hout gestolen Kristof Pieters

06 september 2018

Aan de Voorthoek in Stekene heeft zich een bizarre diefstal voorgedaan. Onbekenden gingen namelijk aan de haal met een heel pallet hout. Het transportbedrijf had het pakket hout gelost en voor de ingang van een loods geplaatst achteraan huisnummer 138. Het werd woensdag geleverd om 14.45 uur. De transporteur maakte ook nog een foto van het pakket. Toen de bewoners rond 17.30 thuis arriveerden, was er van het pallet hout geen spoor meer. Ze doen nu een oproep naar getuigen.