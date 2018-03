Ouders pimpen speelplaats in vrije tijd GROEN PARADIJS VERVANGT BETONKOER TOERMALIJN KRISTOF PIETERS

02u52 0 Stekene Een veertigtal ouders en leerkrachten hebben de betonnen speelplaats van basisschool Toermalijn omgevormd tot een speelparadijs. Een tuinarchitect tekende het ontwerp, een bouwbedrijf leverde de graafkraan en een andere ouder alle speelmateriaal.

Toermalijn had zich twee jaar geleden al eens kandidaat gesteld voor de wedstrijd 'Pimp je speelplaats', maar greep toen naast de prijzen. Nochtans kon de school alle hulp gebruiken. De speelplaats was één grote ommuurde vlakte van betonstraatstenen. Het oudercomité besloot dat er iets moest gebeuren en richtte een werkgroep op. Mama's Carolien Dhollander, Erik Van Hooste, Kristen Van Mieghem en Eveliene Durinck sloegen de handen in elkaar. "Het was broodnodig, want we zagen dat sommige kinderen zich niet goed voelden op deze grijze speelplaats. We vonden dat de verharde speelplaats een ruimte moest worden waar plaats was voor beweging, uitdaging, natuur en rust. We besloten daarom om een gedeelte uit te breken om zo plaats te maken voor een groene speeloase met een touwenparcours. Zo wordt de verbeeldingskracht van de kinderen geprikkeld. Maar bovenal hebben ze nu ruimte om te bewegen en met haagjes zijn er knusse hoekjes gecreëerd."





Voor de realisatie werd uitsluitend beroep gedaan op ouders en dat is uniek. Het ontwerp werd gemaakt door tuinarchitect Michaël Soetelmans en Axel Vosters, zaakvoerder van Mamm'Out, een bedrijf gespecialiseerd in speeltuinen en avonturenparcours. Bouwbedrijf Herweyers leverde de graafkraan en schrijnwerker Jurgen Maes alle machines. "We hebben alles gerealiseerd in twee weekends tijd", vervolgt Carolien Dhollander. "Een veertigtal ouders en leerkrachten hebben mee de handen uit de mouwen gestoken. We hadden een budget van 10.000 euro, de opbrengst van een koekenverkoop en de Toermalijnfeesten. Normaal zou dit een veelvoud gekost hebben. De werkuren maken immers het grootste deel van de kost uit en nu hebben we enkel het materiaal moeten betalen. We zijn enorm tevreden met het resultaat."





Zitbanken en zaaibakken

Directieteam Dirk Selis en Katelijne Baes beamen dat volmondig. "Dit hadden we als school op eigen kracht en zonder subsidies nooit kunnen realiseren. Die ouders vormden een unieke combinatie van expertise. En het verhaal is nog niet gedaan. Een andere ouder is leerkracht houtbewerking aan de VTS en maakt met zijn klas voor onze school houten zitbanken en zaaibakken voor elke klas. De vergroeningsoperatie duurt verder en dat enkel en allen op kracht van zoveel vrijwilligers."