Organisatoren Jungle Party plaatsen zelf straatverlichting

Kristof Pieters

23 januari 2019

17u46 1 Stekene Wat doe je als je duizend jonge fuifgangers verwacht in een landbouwloods in een onverlichte straat? “Zelf straatverlichting plaatsen”, klinkt het bij de organisatoren van de Jungle Party. Vorig jaar mocht het bordje uitverkocht worden voorgehangen en voor de vijfde editie op zaterdag 26 januari zal dit niet anders zijn. Nieuw is wel dat bezoekers 16 jaar moeten zijn om toegang te krijgen.

De Jungle Party is in vijf jaar tijd behoorlijk uit zijn voegen gegroeid. De eerste editie in het oude jeugdhuis De Cramme trok al meteen 250 bezoekers en vorig jaar waren het er al duizend. “We zitten hiermee aan onze maximumcapaciteit”, vertellen organisatoren Jeroen Van Hoye en Renaat Rooms. “We zijn al na twee edities uitgeweken naar Hof ten Velde in de Kattestraat. De feestzaal is voor ons ook te klein maar we mogen uitzonderlijk de aanpalende loods gebruiken.”

Nieuw dit jaar is het plaatsen van straatverlichting. “De Kattestraat heeft geen openbare verlichting en dat is toch niet erg veilig”, oordeelt het duo. “We zullen drie mobiele masten laten aanrukken met een groot bereik waardoor we toch een groot deel van de straat kunnen verlichten. Ook wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Sint-Gillis-Waas. Tot slot zetten we zelf ook nog een 40-tal medewerkers in om alles in goede banen te leiden.”

De Jungle Party was vorig jaar volledig uitverkocht. Dit jaar worden er een aantal kaarten opzij gehouden die nog aan de kassa verkocht kunnen worden. “Ook hebben we een minimumleeftijd ingevoerd”, vervolgt Renaat. “We stelden vast dat het publiek toch iets te jong was geworden. Tieners van 14 jaar en zelfs jonger waren geen uitzondering meer. Het gevolg was wel dat onze fuif vanaf 2 uur wat doodbloedde omdat het jonge volkje dan al naar huis moet gaan. Het is geen erg populaire maatregel natuurlijk bij diegene die nog geen 16 jaar zijn of binnenkort pas jarig zijn. We willen echter ook de iets oudere jeugd niet kwijtspelen. Daarom dat we nu ook een vip-ruimte hebben waar sterke drank wordt geserveerd en snacks worden aangeboden. Daar is de minimumleeftijd 21 jaar.”

Het succes van de Jungle Party is volgens Renaat en Jeroen aan verschillende factoren te danken. “We besteden elk jaar bijzonder veel aandacht aan de aankleding van de loods en ons podium met een fraaie lichtshow. We proberen elke keer origineel uit de hoek te komen. Elk uur staan er twee andere dj’s achter de draaitafel en daar zijn wel een aantal bekende namen bij.”

Er is al nagedacht om over te stappen naar een kleine festivaltent maar een geschikt terrein is nog niet gevonden. “We hebben de vraag al gesteld aan het gemeentebestuur maar de terreinen aan sportcentrum Groene Putte zijn exclusief voor Crammerock. Jammer, want het zou ideaal zijn voor ons.”

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) bevestigt dat het festivalterrein niet gebruikt kan worden voor tentfuiven. “We hebben dit destijds zo afgesproken met de buurt omdat er anders te veel overlast zou zijn”, laat hij weten. “De zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe fuifzaal zal wel opgenomen worden in ons nieuw beleidsplan.”

Alle info over de Jungle Party is te vinden op www.junglepartystekene.be.