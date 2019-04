Opnieuw inbraakpoging bij beenhouwerij Renmans Kristof Pieters

09 april 2019

Dieven hebben geprobeerd in te breken bij beenhouwerij Renmans aan Oost-Eindeken in Stekene. Ze zijn echter niet binnengeraakt. Het is al de tweede inbraakpoging op korte tijd. In februari probeerden dieven ook al toe te slaan bij de slagerij maar toen werden ze opgeschrikt en sloegen ze met lege handen op de vlucht.