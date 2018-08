Opendeurdagen bij Stekene Danst 17 augustus 2018

Het is een jaarlijkse gewoonte dat dansclubs op het einde van de zomer nieuwe leden willen werven door het organiseren van opendeurdagen, ook Dansclub Stekene Danst houdt deze traditie in ere. Op zaterdag 24 augustus en vrijdag 15 september organiseert de club demonstraties en initiaties van hun lesprogramma. Discoswing, jive, salsa, chachacha, maar ook ballroom en latin dansen komen aan bod. Ook met het populaire lijndansen kan men kennismaken. De eigenlijke lessen starten in oktober en bestaan uit tweemaal 10 lessen. Wie wil kennismaken met Dansclub Stekene Danst, is welkom in OC Boudelo in Klein-Sinaai, vanaf 20 uur. De toegang is gratis. Meer info: www.stekenedanst.be (PKM)