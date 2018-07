Oorlogsspektakel in sporthal 100 ZANGERS, 45 MUZIKANTEN EN ACTEUR VERTOLKEN DAGBOEK KRISTOF PIETERS

02u35 0 Stekene Verenigingen slaan de handen in elkaar voor een spektakelstuk rond 100 jaar 'groote oorlog'. Bart Picavet regisseert een koor van 100 zangers en een orkest van 45 muzikanten. Acteur Frank Van Erum, Renzo uit Thuis, speelt scènes uit het dagboek van de bekende huisdokter Van Haelst.

De voorbije vijf jaar werkte Stekene mee aan verschillende initiatieven rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dit najaar is een passende afsluiting gepland met een grootse apotheose. De Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden en het Ruysscheveldekoor slaan hiervoor de handen in elkaar. Als regisseur werd Bart Picavet aangetrokken. Hij heeft al heel wat grote producties op zijn naam en was zestien jaar lang de drijvende kracht achter het musicalgezelschap MuzArt.





"In het evenement gaan dagboekfragmenten, muziek en koorzang hand in hand, ondersteund door videoprojecties. Rode draad doorheen het stuk is het dagboek van dokter Leon Van Haelst. Hij was gedurende WOI huisarts en schepen in Stekene. Hij hield een gedetailleerd dagboek bij, met pentekeningen. Als schepen en huisarts was hij een bevoorrechte getuige. Wapengekletter was er in Stekene minder, maar de gemeente maakte deel uit van het Etappegebied, een rust- en bevoorradingszone achter het front. Dit betekende vier jaar lang opeisingen van eten en materiaal, en inkwartieringen van troepen op weg naar of komende van het front. Naargelang de oorlog vorderde, werd het regime strenger en de bewegingsvrijheid kleiner."





Acteur Frank Van Erum, bekend van Thuis, neemt de rol van dokter Van Haelst op zich. Bart Picavet heeft nog les aan hem gegeven en kon hem zo strikken. "Frank leest fragmenten uit het dagboek voor, andere worden in scène gezet door een 15-tal figuranten", zegt Bart De Bruyne, voorzitter van de harmonie. "Het koor telt 100 zangers, en 45 muzikanten en een gelegenheidskoor van de scholen Toermalijn en 7-sprong. Omdat in de gemeente geen zaal groot genoeg is, wordt een schouwburg opgetrokken in de sporthal."





Vredesboom

Er zijn voorstellingen op zaterdag 10 november om 15 en 20 uur en zondag 14 november om 14.30 uur. De kaartenverkoop start op 15 augustus. Per voorstelling zijn er 400 zitplaatsen. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. Jeugdhuis De Cramme wordt omgebouwd tot themacafé waar de bezoekers iets kunnen drinken. Verder werken de Stekense scholen samen om via tekeningen de indrukken van de kinderen rond oorlog en vrede weer te geven. Ook wordt dit najaar een lint van witte krokussen geplant langs het traject van de Dodendraad. Expo's zijn er van D'Euzie, Erfgoedcel Waasland en Artificium. Op de 100ste verjaardag van de wapenstilstand wordt een vredesboom aangeplant op het kerkhof.