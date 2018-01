Ontsnapte honden slaan opnieuw toe bij hobbykweker 02u47 0

Paul De Swaef, een hobbykweker uit Stekene, is voor de tweede keer in minder dan één maand tijd dieren verloren als gevolg van loslopende honden. Deze keer overleefde een hert de slachtpartij niet. Begin december verloor de man ook al vijf herten en twee nandoes. "Van de elf herten heb ik er nu maar vijf meer over", zegt De Swaef. "Ik hoop dat er iets wordt ondernomen, want zo kan het niet langer. Ik vrees niet alleen voor mijn dieren, maar ook voor kinderen die hier toevallige zouden voorbijwandelen." De politie onderzoekt de zaak en zegt deze ernstig te nemen. Zodra het onderzoek is afgerond, zal worden samengezeten met de burgemeester om te beslissen over het lot van de honden. (PKM)