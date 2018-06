Omloop van het Waasland blijft verder bestaan 22 juni 2018

De wielerwedstrijd 'Omloop van het Waasland' blijft voortbestaan, maar wordt wel overgenomen door een nieuwe organisatie. De toekomst van de wedstrijd, die voor het eerst werd gereden in 1965, leek onzeker nadat de organisatoren de handdoek in de ring hadden gegooid. De gemeente zocht echter naar een oplossing. "We wilden deze traditie immers niet verloren laten gaan", zegt schepen Kris Van Duyse, zelf betrokken bij de profwedstrijd Grote Prijs Dokter Roggeman die elk jaar in september in Stekene wordt gereden. "Onze gemeente is een van de enige in de wijde omtrek die twee profkoersen op haar grondgebied heeft. Dat wilden we zo houden." Nering door Sport en Steun Stekene neemt de organisatie nu over. Net als de laatste jaren zal ook de volgende editie starten in Lokeren en aankomen in Kemzeke. (PKM)