Oldtimerevent afgelast: speurders doorzoeken loods van autogarage in moordonderzoek Kristof Pieters

16 december 2018

20u04 1 Stekene Een loods van de garage Vintage Cars House in de Kleistraat in Stekene is door het gerecht verzegeld in het kader van een onderzoek. Het parket wil geen commentaar kwijt, maar het dossier zou kaderen in het onderzoek naar de moord op Raouf B.A. uit Temse. Die werd begin deze maand geliquideerd in het Nederlandse Kloosterzande.

Het onderzoek is al een hele week aan de gang, maar kwam pas dit weekend aan het licht doordat een gepland oldtimerevenement in en rond het Vintage Cars House zondag niet kon doorgaan. De organistoren tasten zelf in het ongewisse. “De politie heeft ons geen informatie gegeven, maar de loods is blijkbaar verzegeld”, klinkt het. “Het is natuurlijk jammer dat we ons evenement zo kort op voorhand moesten afgelasten, maar gelukkig hebben we de meeste mensen wel kunnen verwittigen. We ondernemen een nieuwe poging in de lente.”

Het oldtimerevenement werd samen georganiseerd met de uitbaters van Vintage Cars House, maar daar was niemand bereikbaar voor commentaar. De toegangsdeuren van de loods werden verzegeld en het gerechtelijk labo loopt al enkele dagen in en uit het gebouw. Volgens welingelichte bronnen zou de actie kaderen binnen het onderzoek naar de moord op Raouf B.A. (41) uit Temse. De man werd op 6 december geliquideerd op een afgelegen plek in het Nederlandse Kloosterzande. Zijn Range Roover werd in brand gestoken. De speurders vermoeden dat het om een afrekening ging binnen het drugsmilieu. Raouf B.A. had een zwaar gerechtelijk verleden en werd eerder al vervolgd voor zijn aandeel in een internationale drugssmokkel. De link met de garage in Stekene is voorlopig nog onduidelijk, maar mogelijk is Raouf B.A. daar het laatst opgemerkt voor hij koelbloedig werd geëxecuteerd zo’n twintig kilometer verder. De politie zoekt nu naar sporen die ze kunnen vergelijken met zijn DNA en heeft ook alle camerabeelden opgevraagd bij omliggende bedrijven.