Offerblok opengebroken in Heilig Kruiskerk Kristof Pieters

01 januari 2019

In Stekene hebben dieven de offerblok van de Heilig Kruiskerk in de Kerkstraat opengebroken en de inhoud meegenomen. Het is al de derde keer op korte tijd dat er een offerblok wordt opengebroken. Vorige maand gebeurde dit ook al in de Heilig Hartkapel in Oost-Eindeken en in de kapel van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan Bosdorp. Van de dief ontbreekt voorlopig nog elk spoor.