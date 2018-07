OCMW Stekene vernieuwt onthaal 07 juli 2018

Het onthaal van het OCMW van Stekene verloopt voortaan volledig geautomatiseerd. De ontvangst van de cliënten, de trajecten en de opvolging van de dossiers worden, via nieuwe software, vanaf deze maand volledig elektronisch opgevolgd. De dienstverlening van het OCMW blijft dezelfde, maar de nieuwe manier van werken zal wel efficiënter zijn voor de medewerkers van het OCMW. Naast de nieuwe software, is de onthaalruimte zelf ook aangepakt. Er is een vernieuwde wachtzaal en een onthaaldesk waar bezoekers worden ontvangen. Die is ook zeer toegankelijk voor mindervaliden. (PKM)