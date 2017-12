OCMW neemt maatregelen na sociale onrust 02u33 3

Het OCMW van Stekene gaat een aantal maatregelen treffen om de sociale vrede te herstellen. Door een slechte sfeer op de werkvloer is het ziekteverzuim bijna verdubbeld op twee jaar tijd en stappen steeds meer mensen op. "Er is onder meer beslist om een diensthoofd Personeelszaken aan te werven", zegt OCMW-voorzitter Dirk Backaert (GeBe). " Ook willen we de diensten Personeelszaken en Financiën binnenkort verhuizen van de uitgeleefde containers naar kantoorruimtes binnen het woonzorgcentrum Zoetenaard. Op die manier wordt de drempel kleiner voor de medewerkers die op deze diensten een beroep willen doen. Tot slot wordt er begin volgend jaar, met de oprichting van het Stekens zorgbedrijf, ook een sociaal overleg ingevoerd voor de gemeente en het OCMW samen." De oppositie in de OCMW-raad vindt de verhuis een goede zaak, maar benadrukt dat de maatregelen weinig of niks zullen verhelpen aan de interne strubbelingen op leidinggevend niveau. Het personeel is namelijk vooral misnoeg over de autoritaire leiderschapsstijl binnen het woonzorgcentrum. Op 1 april zal het OCMW ophouden te bestaan en overgaan in de nieuwe structuur Zorg Stekene. (PKM)