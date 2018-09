Nog één keer volledig uit de bol op Crammerock 01 september 2018

Crammerock heeft zijn start gisteren niet gemist. 35.000 festivalbezoekers willen deze zomer nog één keer een weekend helemaal uit de bol gaan. Na het kwakkelweer van de voorbije dagen werd het gisteren opnieuw zomers warm en kon het feest al volledig losbreken op de camping. Stekene kreeg er gisteren een extra deelgemeente bij met Crammerock Village, want met zo'n 7.500 kampeerders is er een klein dorp opgebouwd langs de parallelweg van de E34. Op het festivalterrein zelf zat de sfeer er ook al snel in. De prettig gestoorde elektropopband Gestapo Knallmuzik mocht het festival openen, maar het was vooral Kraantje Pappie die als eerste de tent gisterenavond op zijn kop zette. Vandaag openen de deuren al om 13 uur voor de lokale helden van Sons maar helaas, er zijn geen tickets meer. Het festival is volledig uitverkocht. (PKM)