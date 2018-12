Nobelkoor krijgt cultuurprijs Kristof Pieters

04 december 2018

18u42 0 Stekene Het Gemengd Nobelkoor Kemzeke krijgt dit jaar de cultuurprijs. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 7 december in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeentelijke cultuurraad reikt naar jaarlijkse traditie de cultuurprijs uit en de laureaat is dit keer het Nobelkoor. Het koor heeft een lange geschiedenis, maar kreeg zijn huidige naam in 1967. Vorig jaar werd dus het 50-jarig bestaan gevierd, en kreeg de vereniging het predicaat “Koninklijk”. Het Nobelkoor was vorig jaar ook één van de meest in het oog springende deelnemers aan het feestjaar ter gelegenheid van 900 jaar parochie Kemzeke. Daarom vindt de cultuurraad dat het koor de prijs verdient. Vorige winnaars zijn onder meer het muziekfestival Crammerock, de bekende jeugdauteur Dirk Bracke en volkskunstgroep Reintje Vos.