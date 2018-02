Nieuwe vloer voor voetbalclub Avanti 24 februari 2018

De gemeenteraad van Stekene heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor het vervangen van de vloer in de kantine van voetbalclub Avanti. De bestaande vloer in de kantine is versleten en aan vervanging toe. De gemeente trekt 30.180 euro uit voor de opdracht. (PKM)