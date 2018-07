Nieuwe teamchef voor wijkpolitie 24 juli 2018

Sinds deze maand is hoofdinspecteur Anja Vergauwen de nieuwe teamchef voor de wijkpolitie van Stekene. Zij is al jaren werkzaam in de politiezone Waasland-Noord en heeft een ruime ervaring opgebouwd als chef van een interventieteam. "Ik ben klaar voor mijn nieuwe functie", zegt Anja. "Samen met mijn wijkteam gaan we voor gemeenschapsgerichte en kwalitatieve politiezorg in Stekene." De uitvalsbasis hiervoor is het veiligheidsgebouw De Zavel in de Zavelstraat. (PKM)