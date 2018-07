Netwerken met biertje aan de zomerbar LOKALE ONDERNEMERS PROMOTEN ZICHZELF IN 'BAR COCO' KRISTOF PIETERS

20 juli 2018

02u30 0 Stekene Een tiental lokale ondernemers werken sinds gisteren samen in de nieuwe zomerbar 'Bar CoCo' in de Dorpsstraat. In de tuin van de coworking space Coco willen de medewerkers vooral hun bedrijven en producten op een leuke manier in de verf zetten.

Freelance marketeer Kris Buckinx nam een jaar geleden zijn intrek in een fraai pand in de Dorpsstraat in Stekene. "Een voormalige kledingzaak", legt hij uit. "Ik werkte vroeger vooral thuis, maar vorig jaar ben ik vader geworden en met een huilend kindje op de achtergrond kan je niet rustig met klanten bellen. Daarom zocht ik een andere werkplek. Het pand in de Dorpsstraat leek me geknipt, maar de huurprijs lag iets te hoog voor mij alleen. Gelukkig vond ik nog andere kandidaten die een werkplek zochten en zo is Space Coco ontstaan. We zitten hier nu met 13 coworkers samen."





Historisch pand

De bonte gevel van het historische pand trekt vaak de aandacht van nieuwsgierige voorbijgangers. Het inspireerde Buckinx om meer te doen met zowel het gebouw als de bijzonder fraaie tuin. "Zo is het idee gegroeid voor een pop-up zomerbar", vervolgt hij. "Het past perfect in het plaatje van office sharing, netwerkactiviteiten en opdrachten uitwisselen. De aanleg, opstart en uitbating van de zomerbar worden namelijk door verschillende lokale ondernemingen verzorgd en tegelijkertijd zetten we ook enkele streekproducten in de kijker zoals het Troubadour-bier, de Angelicus-gin en het Pitz-ijs." De bijgebouwen en de grote tuin van ons CoCo-pand waren aan een stevige opknapbeurt toe.





Regionale partners

Die werken zijn ook bewust aan regionale partners toevertrouwd. Zo is het interieur vorm gegeven door Den Stal en heeft Tuinen Soetemans het ontwerp van de tuin voor zijn rekening genomen. "Een leuk project, maar voor ons ook een interessante manier om ons vakwerk in eigen streek te demonstreren", zegt Mark Van Raemdonck van interieurbedrijf Den Stal. "Dat we bij CoCo elkaars werk promoten, levert alle betrokken partners alleen maar voordelen op. Dat voelden we aan het aantal nieuwe projectaanvragen."





De dagelijkse uitbating werd toevertrouwd aan Feestverzorging Siva, bekend van domein 't Meersdael in Moerbeke-Waas. "Het Bar CoCo-concept sprak ons meteen aan", zegt zaakvoerder Tony Van der Linden. "Net als de andere partners ondernemen we met een sterke portie buikgevoel en ligt bij ons de focus op samenwerken."





De vraag is echter of zo'n stedelijk concept ook in Stekene zal aanslaan. "Ik had niet gedacht dat we hier nu al met 13 coworkers zouden samenwerken", zegt Buckinx. "Aan de vele positieve reacties te horen, zijn we er gerust in. Het is ons niet om de inkomsten te doen, want daarvoor zijn we met iets te veel. Voor ons is het gewoon een erg leuke manier om onze bedrijven en producten eens op een originele manier in de verf te zetten."





Bar CoCo is de hele zomer lang open vanaf 15 uur op donderdag en vrijdag en vanaf 11 uur in het weekend. Info: www.facebook.com/cocostekene