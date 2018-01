Natuurpunt staakt procedure tegen fietspad Steengelaag 02u52 0

Natuurpunt heeft zijn beroep tegen de plannen om een nieuw fietspad aan te leggen in de Nieuwstraat ingetrokken. De natuurbeweging verzet zich tegen de plannen omdat een deel van het fietspad het natuurgebied Steengelaag doorkruist. Er werd een alternatief voorgesteld aan de andere kant van de straat, maar dat bleek praktisch moeilijk realiseerbaar. Ook schermde de gemeente met een positief advies van Erfgoed en het Agentschap voor Natuur en Bos. Natuurpunt is nog altijd gekant tegen het plan, maar heeft beslist het beroep in te trekken. De natuurbeweging riskeerde het beheer van het natuurgebied te verliezen als ze bleef verder procederen. De fietsverbinding is belangrijk voor de schoolgaande jeugd tussen Kemzeke en Stekene en zou tegen eind dit jaar gerealiseerd zijn. (PKM)