Muziekwijk doet bevolking met 20 procent stijgen TWEEHONDERDTAL NIEUWE WONINGEN OP BOOGSCHEUT VAN CENTRUM KRISTOF PIETERS

25 juni 2018

02u26 0 Stekene Met de onthulling van een kunstige muzieknoot is in Kemzeke een nieuwe verkaveling tussen de Kemzekestraat en Nationalestraat ingehuldigd. De Muziekwijk is goed voor een 200-tal nieuwe woningen en zal het bevolkingsaantal in de gemeente met bijna 20 procent doen stijgen.

Kemzeke is wellicht één van de allerlaatste gemeenten in onze regio die nog zo'n groot woonuitbreidingsgebied mogen aansnijden. "Het was nu al erg nipt", geeft burgemeester Stany De Rechter (GeBe) toe. "Eigenlijk had de hogere overheid bezwaar, maar Ruimte Vlaanderen heeft na enig aandringen de verkaveling toch toegestaan." Intussen is er een nieuw beleidsplan goedgekeurd waarbij men de inname van open ruimte wil afremmen en zelfs wil stoppen tegen 2040.





Jong bloed

Voor Kemzeke is de nieuwe verkaveling enorm belangrijk om jong bloed in het dorp te pompen. De nieuwe wijk biedt plaats voor 178 gezinswoningen en één appartementsgebouw. Aangezien er vooral jonge gezinnen met kinderen hun intrek zullen nemen, is de verwachting dat het bevolkingsaantal van Kemzeke de volgende jaren met bijna twintig procent zal toenemen. "Het zal een boost geven aan de scholen, het verenigingsleven, de horeca en de winkels", zegt De Rechter tevreden. "De voorbije jaren zijn er enkel nog appartementen gebouwd door een tekort aan bouwgrond. Nu krijgen heel wat jonge mensen de kans om een woning te bouwen. De ligging vlakbij het centrum is ook ideaal. De wijk wordt ontsloten via een trage weg naar de Nationalestraat. Kinderen zullen zo per fiets op een veilige en erg snelle manier naar school kunnen gaan."





De ontsluiting van de nieuwe wijk voor het autoverkeer gebeurt via twee straten die aansluiting geven op de Kemzekestraat. De straatnamen werden gekozen rond één thema: 'muziek'. "We wilden iets hippere straatnamen zoals Symfonielaan, Festivallaan, Concertlaan, Blueslaan en Kleinkunstlaan", legt De Rechter uit. "Ze zijn eenvoudiger en zo administratief makkelijker te gebruiken."





Eerbetoon

Er werd één uitzondering gemaakt voor de centrale toegangsweg naar het woonproject. Die kreeg de naam Robert Verbekelaan. Robert of Bob Verbeke was de laatste burgemeester van Kemzeke en burgemeester van Stekene van 1977 tot 1982. De nabestaanden van Verbeke waren bij de inhuldiging aanwezig en dankten voor het eerbetoon.





Intussen zijn de betonmolens al volop aan het draaien in de nieuwe verkavelingen en wordt de ene na de andere bouwwerf opgestart. Sven Demonie en Joke De Beelde zijn de eerste die hun intrek al hebben genomen in hun nieuwe woonst. "We komen uit Sint-Niklaas en hebben voor deze wijk gekozen omwille van de rust", leggen ze uit. "Ons zoontje Mathieu is nu 18 maanden oud en hier kan hij veilig opgroeien. Aan vriendjes zal het hier niet ontbreken want er komen heel veel jonge gezinnen wonen. Nu is het natuurlijk nog erg rustig, maar in augustus verwelkomen we onze allereerste buren."