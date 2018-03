Museum houdt kerk in het midden ODE AAN WIELERGODEN OP UNIEKE LOCATIE KRISTOF PIETERS

02 maart 2018

03u02 0 Stekene Na een jaar van verbouwingswerken heeft het wielermuseum gisteren de deuren heropend in de kerk van Klein-Sinaai. Er werden houten wanden geplaatst tussen de middenbeuk en de zijbeuken. Het unieke museum krijgt jaarlijks meer dan 2.500 bezoekers over de vloer. Dit weekend is er de jaarlijkse fietszegening.

De parochiekerk van Klein-Sinaai onderging het voorbije jaar een hele metamorfose. Het interieur werd geschilderd, er werden moderne toiletten gebouwd en vooral... het wielermuseum kreeg een volledig nieuwe opstelling en is voortaan mooi afgeschermd van de middenbeuk, waar nu opnieuw eucharistievieringen kunnen plaatsvinden.





Het bisdom zette twee jaar geleden officieel het licht op groen om de kerk een nieuwe nevenbestemming te geven als wielermuseum. Sinds 2003 vindt in Klein-Sinaai namelijk jaarlijks een fietszegening plaats aan de unieke grot van de Onze-Lieve-Vrouw van de Fietsers, naast de kerk. De oorsprong van dit kleine bedevaartsoord ligt in het Franse dorpje Labastide d'Armagnac. Daar is een kerkje waar alle wielergrootheden al een truitje achterlieten.





Eddy Merckx

Toenmalige pastoor Raf David was zo onder de indruk dat hij in 1996 een eigen bedevaartsoord bouwde naast de kerk. Tom Steels was één van de eerste renners die een truitje schonk, maar intussen zijn er al 300 exemplaren waaronder ook exemplaren van legendarische renners zoals Eddy Merckx, Lucien Van Impe, Alberto Contador, Bradley Wiggins, Francesco Moser, Fabian Cancellara, enz. De collectie werd zo groot dat er moest uitgeweken worden naar de aanpalende kerk.





De combinatie van wielermuseum en kerk is uniek in Europa, maar lag aanvankelijk niet zo voor de hand. Daarom worden er al enkele jaren geen eucharistievieringen meer gehouden. "We hebben daarom een compromis gezocht en gevonden", zegt Jacques Van Daele, diaken en voorzitter van het Comité O.L.V. van de fietsers dat het museum uitbaat. "Er zijn houten wanden geïnstalleerd die de zijbeuken mooi afschermen. De kerk is dus letterlijk in het midden gehouden", knipoogt hij. "We zijn enorm tevreden. In Klein-Sinaai draagt iedereen het wielermuseum een warm hart toe maar bewoners vonden het wel jammer dat er geen kerkdiensten meer waren. Nu zal er opnieuw elke maand een eucharistieviering zijn en kunnen er ook terug begrafenissen en huwelijken plaatsvinden."





Jaarlijks verwelkomt het wielermuseum meer dan 2.500 bezoekers. Zondag 4 maart gaat het nieuwe seizoen van start en is er de traditionele fietszegening aan de grot van 9.30 tot 12 uur. Vandaag komen Rik Van Linden, Ferdi Van den Haute en Theo Verschueren langs en worden ook de nieuwe wielertruitjes voorgesteld. Het wielermuseum is elke zondag open van 14 tot 17 uur.