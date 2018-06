MUG-helikopter landt in weiland 13 juni 2018

In de wijk Bosdorp is gisteren een MUG-helikopter uit Brugge in een weiland geland. Het is vrij uitzonderlijk dat in onze regio een heli wordt ingezet, maar deze was opgeroepen omdat er op dat moment geen enkele MUG-wagen beschikbaar was. De helikopter kon na een twintigtal minuten weer vertrekken. De patiënt kon zelf gewoon met de ziekenwagen worden afgevoerd. (PKM)