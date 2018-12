Morres lauwert winnaars van fotowedstrijd Kristof Pieters

21 december 2018

Nog tot en met 20 december is Hulst de fotohoofdstad van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen: in de basiliek van de stad vindt immers de beroemde World Press Photo tentoonstelling plaats. Omdat woonwinkel Morres maar liefst 110 kaarsjes uitblaast, besloot het bekende woonwarenhuis om één van de hoofdsponsors te worden van deze unieke tentoonstelling. Tegelijk werd een fotowedstrijd voor volwassenen en kinderen georganiseerd. Voor de volwassenen werd als thema gekozen ‘Woon- en Leef plezier’. Voor kinderen t/m 12 jaar was het thema ‘Spel- en sportplezier’. De wedstrijd was een groot succes en de jury mocht zich buigen over maar liefst 119 inzendingen en meer dan 250 foto’s. Op de tentoongestelde foto’s kon worden geboden tot en met 16 december. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting kinderkankerfonds Nederland en België. Bij de winnaars zijn twee mensen uit onze regio. In de categorie volwassenen was de derde prijs, een cadeaubon van 100 euro, voor Hans van den Bossche uit Stekene. Bij de kinderen ging Anouk Dierickx uit Vrasene met de tweede prijs, een Instax camera, aan de haal.