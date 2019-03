Moeder en vier kinderen aangereden in Kemzekedorp Kristof Pieters

08 maart 2019

Op het kruispunt van de Stationsstraat en Kemzekedorp in Kemzeke gebeurde vrijdagochtend rond 8.30 uur een aanrijding tussen twee personenwagens. Een vrouw, die met vier kinderen op weg was, werd er in haar Ford Focus in de flank aangereden door een Mercedes. De chauffeur van de Mercedes negeerde vermoedelijk het rode licht. De aangereden wagen belandde op het voetpad tegen de gevel van restaurant Isis. Er kwamen twee ziekenwagens ter plaatse om de slachtoffers, de moeder en haar vier kinderen, over te brengen naar het ziekenhuis voor controle.