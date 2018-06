Moeder en kind lichtgewond bij kop-staartaanrijding 28 juni 2018

In de Trompstraat in Kemzeke kwam het gisterenmiddag om 11.30 uur tot een kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen. Een personenwagen Citroën reed achteraan in op een Fiat.





Een moeder en haar kindje gerraakten lichtgewond en werden ter controle naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas gebracht. Beide wagens liepen schade op. Het verkeer moest beurtelings over een rijstrook langs het ongeval passeren wat de nodige verkeershinder met zich meebracht. (PKM)