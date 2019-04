Minderjarige drugdealer gevat aan Sportstek Kristof Pieters

03 april 2019

17u47 0 Stekene De politie van de zone Waasland-Noord heeft bij een controle aan de Sportstek in Stekene een drugdealer gevat. Het gaat om een minderjarige uit Sint-Gillis-Waas.

Er zijn al lange tijd aanwijzingen dat er gedeald wordt in de omgeving van de Sportstek. Om die reden heeft de gemeente ook beslist om er camerabewaking te plaatsen. Een politiepatrouille ging dinsdagavond omstreeks 21 uur over tot controle van een 6-tal jongeren die rondhingen op de terreinen van de Sportstek. Bij twee jongeren werd een hoeveelheid cannabis aangetroffen. Een derde jongere had een mes, een grote hoeveelheid cash geld en druggerelateerde zaken op zak. Deze verdachte, een minderjarige uit Sint-Gillis-Waas, werd gearresteerd en op verdenking van drugshandel voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde.