Millionaire op Crammerock 09 augustus 2018

02u36 0

Een nieuwe dag en opnieuw een nieuwe naam voor Crammerock. De organisatoren maakten gisteren de komst van Millionaire bekend. De band rond frontman Tim Vanhamel speelt op 1 september op het Stekense festival. Millionaire is al sinds 2001 onderweg, sinds het straffe debuut 'Outside the simian flock'. De band combineert vette funk met puike pop en futuristische dansmuziek. Na een adempauze keerde Millionaire vorig jaar terug met een nieuw album, waarmee het weer hoge toppen scheert.





De laatste tickets voor de 28ste editie van Crammerock zijn verkrijgbaar via www.crammerock.be. (JVS)