Miles Kane en Seasick Steve op Crammerock 15 juni 2018

Miles Kane, Seasick Steve, Sigma, Equal Idiots, Henri PFR, Kraantje Pappie, What So Not, Bizzey, Famke Louise en Sons. Dat zijn de tien eerste namen die Crammerock heeft bekendgemaakt. En dit is nog maar een eerste tipje van de sluier van de affiche. Het festival vindt dit jaar plaats op 31 augustus en 1 september en was de voorbije zeven jaar volledig uitverkocht. Op de affiche van Crammerock is plaats voor zo'n vijftig rock-, pop-, hiphop- en elektro-acts. Tien daarvan heeft de organisatie van het festival gisteren bekendgemaakt. De bekendste internationale kleppers zijn de Brit Miles Kane én de Amerikaanse bluesmuzikant Seasick Steve. Verder zal ook het Brits danceduo Sigma het Kanaal oversteken om op Crammerock te spelen. Tickets voor de 28ste editie van het festival zijn vanaf maandag 9 juli verkrijgbaar via de website www.crammerock.be. (PKM)