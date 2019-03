Microbrouwerij 4KNT dompelt bezoekers onder in het brouwersleven Kristof Pieters

08 maart 2019

17u49 0 Stekene Vrijdag 15 maart organiseert microbrouwerij 4KNT uit Stekene ‘The Slowbrew Tour’, gepresenteerd door Chris Bauweraerts, medeoprichter van La Chouffe.

De 3 uur durende presentatie zal je onderdompelen in het reilen en zeilen van het brouwersleven. Geen technische uitéénzetting maar een stukje geschiedenis, het proeven van verschillende bieren en gezellig samen zijn. Elke deelnemer krijgt een muts van de kabouter, en kan ook genieten van 5 verschillende proefconsumpties. De proeverij is ten voordele van Oxfam. In augustus zullen 4 deelnemers 100km stappen in de Hoge Venen voor het goede doel.

Dit alles gaat door in de brouwerij van 4KNT aan Polken 66C in Stekene en start om 19 uur. De deelnameprijs bedraagt 15 euro( inclusief 5 proefconsumpties). Inschrijven kan via vierkant.brouwers@gmail.com