Met 1.234 inwoners klinken op jubileum CHIRO DOET GOOI NAAR WERELDRECORD 'DE LANGSTE TOOST' KRISTOF PIETERS

13 april 2018

02u49 0 Stekene Chiro Kemzeke doet morgen een gooi naar het wereldrecord 'De langste toost'. De jeugdbeweging rekent op minstens 1.234 inwoners om samen te klinken en op die manier het record van een Portugees dorpje te verbreken.

Chiro Kemzeke viert dit jaar het 60-jarig bestaan van meisjes-Chiro Hermelinde en het 65-jarig bestaan van de jongens- Chiro Juventa. Voor het feestjaar wil de jeugdbeweging het wereldrecord 'de langste toost' breken. "Wij hebben 1.234 mensen nodig die in één rij willen klinken", zegt Berend Van Guyse. "Dit doen we met een biertje Troubadour van de plaatselijke Brouwerij De Musketeers. Ze helpen ons met de logistiek. Inschrijven kan voor 4 euro aan ons lokaal. In ruil krijg je een speciaal glas voor de wereldrecordpoging. We vormen één lange rij tussen ons lokaal en gaan tot aan de nieuwe Muziekwijk, goed voor een traject van bijna twee kilometer."





Uiteraard moet het bier een mooie schuimkraag hebben om te klinken. "Daarom rijden we met een mobiele tapinstallatie langs het traject om alle glazen te vullen", leggen Inez Haentjens en Tine Meersschaert uit. "Wie geen bier lust of nog geen 16 jaar is, kan klinken met frisdrank."





Flyers en Facebook

De huidige recordhouder is de Portugese stad Anadia die 1.233 toosters op de been kon brengen. In september vorig jaar ondernam de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) een poging om het record te breken. Er ontstond heel wat commotie toen Brugge geen toelating gaf voor de recordpoging. De stad vreesde voor overlast. Damme gaf wel toestemming maar er kwamen slechts 600 mensen opdagen. "Toen we dit nieuws vernamen, ontstond al snel het idee om zelf een gooi te doen naar dit wereldrecord", vertelt Roel Van Hecke. "Als er één dorp in kan slagen, is het Kemzeke wel. Onze jeugdbeweging, de enige in Kemzeke, telt alleen al 200 leden. We rekenen op alle ouders, broers en zussen, maar ook op de inwoners. De voorbije weken hebben we in heel het dorp flyers bedeeld en op Facebook is een oproep gedaan om massaal aanwezig te zijn. We hebben er vertrouwen in omdat iedereen in Kemzeke ofwel in de Chiro heeft gezeten of wel iemand kent die in de jeugdbeweging actief geweest is. Onze openluchtfuif trekt normaal 1.500 bezoekers. Deze recordpoging is dus haalbaar."





Chiro Kemzeke schakelt een gerechtsdeurwaarder in voor de vaststellingen. "Want we willen een vermelding in het Guinness Book of Records", vult Viktor Meersschaert aan. "We wilden ons jubileumjaar dat tikkeltje extra geven en hopen dat iedereen ons komt steunen. Er zijn 2.000 glazen beschikbaar."





De recordpoging begint zaterdag 14 april om 16 uur. Daarna is er een afterparty in de feesttent.