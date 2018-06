Meerderheid inwoners wil heraanleg dorpskern 20 juni 2018

02u48 0 Stekene Een meerderheid van de inwoners van Stekene staat open voor een heraanleg van de dorpskern. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging, die de gemeente Stekene dit voorjaar liet uitvoeren bij haar inwoners.

Het gemeentebestuur overweegt om de dorpskern herin te richten maar wou toch eerst de mening kennen van de mensen zelf. In totaal werden 8.839 postkaarten uitgestuurd met 15.553 unieke toegangscodes naar alle Stekense gezinnen en ondernemingen. Uiteindelijk ontving het marktonderzoeksbureau 612 volledig ingevulde enquêtes. De responsgraad is volgens de onderzoekers een pak beter dan de gemiddelde respons op een bevolkingsbevraging en dus representatief.





Uit de bevraging blijkt dat de Stekenaar tevreden is over de huidige dorpskern. Maar liefst 29 procent geeft een 'zeer goed' en 38 procent geeft een 'goed' aan de dorpskern. Ondanks deze algemene tevredenheid, is 60 procent van de Stekenaars toch voorstander van een heraanleg. Ze vinden de dorpskern onveilig, te druk en niet gezellig.





Focuspunten zijn 'mobiliteit en verkeersveiligheid', 'weginrichting', en 'groenvoorziening, natuur en duurzaamheid'. Voornamelijk de aandacht voor de fietser dient volgens de Stekenaar meegenomen te worden bij de heraanleg.





Over de lokale economie en de horeca in Stekene is de meerderheid van de Stekenaars tevreden. Opvallend: hoe dichter men bij de dorpskern woont, hoe minder tevreden men is over de mobiliteit en verkeersveiligheid.





65-plussers zijn meer tevreden over de weginrichting dan jonge mensen. (PKM)